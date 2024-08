En dan moeten de miljoenen van de Champions League nog komen! Club Brugge stevent nu al af op financieel recordjaar en kan er nog een serieuze patat bijdoen

Club Brugge stevent af op een absoluut recordjaar als het over de centen gaat. Het uitgaande recordbedrag is (nog) niet gebroken, maar blauw-zwart verdiende nooit meer geld dan deze zomer.

De teller staat momenteel op 67,5 miljoen euro aan uitgaande transfers. De grote slokoppen zijn vanzelfsprekend Igor Thiago en Antonio Nusa. Brentford FC betaalde 37 miljoen euro voor de Braziliaanse aanvaller, terwijl RB Leipzig 28 miljoen euro ophoest voor Nusa. Daarnaast brachten ook de uitgaande transfers van Roman Yaremchuk en Shion Homma nog enkele miljoenen extra in het laatje.

Een record is dat (nog) niet. Twee jaar geleden bracht de transferzomer - toen trokken onder anderen Charles De Ketelaere en Loïs Openda de poort van het Jan Breydelstadion achter zich dicht - zeventig miljoen euro op. Al verwachten we wél dat die kaap zal worden bereikt. In het Nederlands: Andreas Skov Olsen en Raphael Onyedika zullen niet verkocht worden voor minder 12,5 miljoen euro.

© photonews

Ondertussen is er wél al een ander record gebroken. Nooit hield Club Brugge meer over aan zo'n transferperiode. Dévy Rigaux spendeerde voorbije weken amper 28 miljoen euro aan inkomende transfers. Behoudens een enorme opportuniteit is het huiswerk af en zal Club Brugge niet geen nieuwe spelers meer halen.

Op dit moment houdt blauw-zwart dus maar liefst 39,5 miljoen euro over aan deze transferzomer. De vergelijking met de zomer van 2022 gaat niet op. De Ketelaere en Openda werden toen vervangen door onder anderen Roman Yaremchuk. In 't kort: die transferzomer gaf blauw-zwart zomaar eventjes vijftig miljoen euro uit.

Stevent Club Brugge af op een financieel boerenjaar?

Club Brugge is dan wel dramatisch gestart aan het nieuwe seizoen, maar op financieel vlak lijkt het een boerenjaar te gaan worden. Als landskampioen is Club namelijk ook verzekerd van deelname aan de groepsfase van de vernieuwde Champions League. Of in de taal van de penningmeester van blauw-zwart: jackpot!