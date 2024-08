Vermeeren wacht af, maar beslissing dringt zich op: mogelijk zelfs vijfde keuze

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Arthur Vermeeren heeft als doel dit seizoen meer speeltijd te krijgen. Sinds zijn overstap van Antwerp naar Atlético in januari, heeft hij beperkte minuten gemaakt door de sterke concurrentie op het middenveld, waar spelers als Koke, Rodrigo de Paul en Marcos Llorente de voorkeur krijgen.

Hoewel Vermeeren zich goed heeft aangepast aan het leven in Madrid en fysiek sterker is geworden, blijft zijn positie binnen het team onzeker. Atlético Madrid heeft deze zomer flink geïnvesteerd in versterkingen, waaronder straks ook nog de middenvelder Conor Gallagher, wat de concurrentie voor Vermeeren nog verder vergroot.

Ondanks dat Vermeeren zijn best heeft gedaan om op te vallen tijdens de voorbereiding, blijft hij mogelijk slechts een reserve-optie. Dit zou kunnen betekenen dat hij weinig kansen krijgt om regelmatig te spelen, vooral als de geplande transfer van Gallagher doorgaat.

Vermeeren is zich bewust van zijn situatie en staat open voor een verhuur als blijkt dat hij consequent buiten de ploeg valt. Hoewel het bestuur van Atlético hem voorlopig positieve feedback geeft en niet heeft aangedrongen op een verhuur, zou dit scenario kunnen veranderen afhankelijk van zijn rol in de eerste competitiewedstrijden.

De competitieopener tegen Villarreal en de daaropvolgende wedstrijden tegen Girona en Espanyol zullen bepalend zijn voor zijn toekomst bij de club. Vermeeren heeft tijdens het EK aangegeven vastbesloten te zijn om bij Atlético te blijven, maar hij sluit een tijdelijke verhuur niet uit als dat nodig is om zijn ontwikkeling voort te zetten en meer speeltijd te krijgen.

Enkele clubs uit andere topcompetities hebben al interesse getoond, en met de transfermarkt die nog tot 30 augustus open is, blijft zijn situatie onzeker. Vermeeren blijft echter gefocust op zijn doel: zoveel mogelijk spelen, bij Atlético of elders.