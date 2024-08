'Afknapper voor Mandela Keita: concrete ploeg haakt af voor speler van Antwerp'

De bedoeling van Mandela Keita en Royal Antwerp FC was dat hij deze zomer de club zou verlaten, waardoor The Great Old een mooie winst kan maken op de speler. Voorlopig is het echter nog niet zover.

Vanuit Engeland is er enorm veel interesse, maar transferjournalist Sacha Tavolieri weet te melden dat de Southampton FC, de meest concrete ploeg om Keita over te nemen, afhaakt en een andere speler heeft aangetrokken.

Op de Bosuil liep een bod van Southampton binnen dat werd afgeslagen door Royal Antwerp FC. Ook een tweede voorstel, met een huur en verplichte aankoopoptie van 12 miljoen euro, is niet wat men in Antwerpen wil.

De club wil enkel meewerken aan een direct vertrek van Keita. Daar moet ook een mooie transfersom tegenover staan. Volgens Transfermarkt is Keita op dit moment 13 miljoen euro waard.

Antwerp betaalde zelf 3 miljoen euro huurgeld en 5 miljoen euro transfergeld voor Keita. Voorlopig blijft de middenvelder dus nog aan boord bij stamnummer één.

❌🇧🇪 #SouthamptonFC tried a 2cd bid to Royal Antwerp FC yesterday... but parties were too far apart. That's why #SaintsFC leaders finally decided to go for one season loan deal for Lesley Ugochukwu described as a short term decision because #SaintsFC couldn't agree on Keita...… https://t.co/PcUGLv4Sgd pic.twitter.com/obmk61L8pq