📷 Daar gaat hij! Didier Lamkel Zé heeft zijn vijfde club beet na vertrek bij Antwerp

Didier Lamkel Zé is erin geslaagd een nieuwe club te vinden. Hij begint aan een nieuw avontuur in Turkije.

Didier Lamkel Zé heeft een ploeg kunnen overtuigen om hem in dienst te nemen. De Kameroener, die eerder al bij Royal Antwerp FC en KV Kortrijk speelde in ons land, gaat in de Turkse tweede klasse aan de slag.

Lamkel Zé werd deze zomer nochtans gelinkt aan een terugkeer naar de Jupiler Pro League. Standard zou hem naar eigen zeggen een aanbod voor twee seizoenen gedaan hebben, maar de Rouches lieten weten dat het enfant terrible geen optie was.

De Kameroener gaat nu aan de slag bij Sakaryaspor nadat eerder dit jaar zijn contract bij Hatayspor afgelopen was. Lamkel Zé heeft een contract getekend voor één seizoen. De club is vooral gekend van Hakan Sukur die er de jeugdreeksen doorliep.

Het is voor Lamkel Zé de vijfde club nadat hij in 2022 vertrok bij Antwerp. Toen ging hij aan de slag bij KV Kortrijk, om via Wydad en Hatayspor bij FC Metz uit te komen.

Sinds juni is Lamkel Zé opnieuw Kameroens international. Marc Brys is er bondscoach en liet hem al twee keer invallen in WK-kwalificatiematchen.