Het seizoen van de waarheid voor Yari Verschaeren: waarom de spelverdeler krediet zal blijven krijgen

Yari Verschaeren heeft al heel wat kritiek gekregen. Vreemd, gezien hij toch een stijgende vorm laat noteren en enkele technische hoogstandjes liet zien. Maar van hun 'nummer 10' verwachten ze meer. Brian Riemer wordt ook geviseerd omdat hij Verschaeren heel hoog heeft zitten.

Verschaeren mag dan wel de nummer 10 dragen, maar in een ideale wereld waar Riemer bijvoorbeeld een Christian Eriksen er nog bij krijgt, wordt Verschaeren de 'nummer 8'. "Hij is meer een 8 dan een 10", zei Riemer daar onlangs nog over.

Seizoen van de waarheid

Verschaeren heeft inderdaad niet altijd de neiging om de risicovolle pass te kiezen, maar is wel heel sterk aan de bal. Daarom ook dat Riemer gek van hem is. Hij lijdt amper balverlies en in het spel dat Riemer wil spelen, is dat belangrijk. Hij wil zijn achterste lijn immers hoger op het veld krijgen, maar wil ook Vertonghen en Simic niet in de problemen brengen.

Maar ook van binnen de club zien ze graag dat Verschaeren basisspeler blijft. Waarom? Hij heeft nog een contract tot 2026. Deze zomer was er geen sprake van om hem te verkopen, want enerzijds hadden ze hem nodig na het vertrek van Delaney en anderzijds was zijn transferwaarde gezakt na die zware knieblessure.

Transferprijs opdrijven

Daarom hopen ze bij Anderlecht dat hij dit seizoen echt potten breekt vooraleer hij zijn laatste contractjaar ingaat. Op zijn 23ste moet hij een patron worden en statistieken voorleggen. Dat zou zijn transferwaarde al een heel stuk opdrijven.

Want verlengen... dat wordt moeilijk. Vorig jaar in september tekende hij al een contractverlenging en zijn loon is nu bij het hoogste wat paars-wit nog wil geven. De kans dat hij straks wil verlengen voor hetzelfde is klein. Daarom wordt er gepland dat hij volgende zomer toch eens een stap hogerop moet zetten.

Dat is de ambitie van Verschaeren ook. Verschaeren heeft al 178 wedstrijden met 24 goals en 27 assists achter de rug. Vergeet ook niet dat hij al zes jaar bij de A-ploeg zit. Weinig Neerpede-boys die zo lang blijven hangen...