Ondanks verkoop Debast en 'gratis' verdediging moet Anderlecht eerst nog verkopen voor gewenste targets

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht heeft nog niet veel uitgegeven aan transferprijzen. Enkel voor Jan-Carlo Simic werd betaald. Jorgensen, Augustinsson en Foket werden transfervrij overgenomen. Jesper Fredberg moet nu aan de offensieve targets beginnen, maar zal zelf nog wat extra budget moeten creëren.

Een droomdoelwit blijft Christian Eriksen van Manchester United, die met zijn ervaring en spelinzicht een ideale spelmaker zou zijn voor Paars-wit. Daarnaast staat ook een snelle winger hoog op de verlanglijst, om de aanvalslinies te versterken en meer diepgang te bieden.

Om deze aanwinsten mogelijk te maken, moet Anderlecht echter eerst nog wat ruimte creëren in het budget. De club heeft al 15 miljoen euro ontvangen voor de transfer van Zeno Debast, exclusief bonussen, maar dit bedrag komt niet in één keer binnen en zal ook niet volledig worden hergeïnvesteerd in nieuwe spelers.

Dit betekent dat er nog spelers verkocht moeten worden om de gewenste versterkingen te kunnen betalen. Mogelijke vertrekkers zijn onder andere Flips, Arnstad, Patris, Sardella en zelfs Dreyer/

De club is zich bewust van de noodzaak om de selectie in balans te houden, zowel financieel als sportief, en daarom worden de opties zorgvuldig afgewogen. De komende weken zullen dan ook beslissend zijn voor Fredberg, die onder druk staat om de selectie te versterken en de ambities voor het nieuwe seizoen waar te maken.

De supporters hopen op enkele spectaculaire aankopen, maar de club zal strategisch moeten handelen om zowel de gewenste kwaliteit toe te voegen als de financiën onder controle te houden.