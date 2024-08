Analist vreest voor Anderlecht-speler nu Fredberg nog altijd bezig is: "Zal hij zich nog kunnen schikken?"

Jesper Fredberg is naast een winger en een creatieve middenvelder ook nog op zoek naar een doelman. Jean Butez wordt in die optiek nog altijd genoemd. De Antwerp-doelman staat al een tijdje op de radar. Maar wat dan met Colin Coosemans, die een sterk seizoensbegin speelde.

Het is niet helemaal hetzelfde, maar het doet wel denken aan de situatie met Maxime Dupé begin vorig seizoen. Die moest toen ook wijken toen Kasper Schmeichel werd gehaald.

“Dat zou voor Coosemans een zoveelste klop op zenne kop zijn. Vorig jaar hadden ze hem ook gezegd dat hij tweede doelman zou zijn waarna hij derde keeper werd, toch?”, zegt Franky Van der Elst in Het Nieuwsblad.

Van der Elst heeft het wel voor Coosemans, waarmee Anderlecht volgens hem ook kampioen kan spelen. “Waarom niet? Voor mij is hij een betrouwbare keeper die goed is met de voeten, die een bal kan pakken, die het niet spectaculairder maakt dan het is. Is hij de beste doelman van België? Nee, dat nu ook weer niet. Butez pakt misschien twee of drie punten meer.”

Maar de kans is er dat hij straks weer naar de bank verdwijnt. "Meer krediet? Voor zoveel loyaliteit zou je zeggen van wel, maar zo marcheert het natuurlijk niet. Ik vind ook: als je Butez kan betalen, moet je hem pakken."

"Ik vind hem beter dan Coosemans. En als ze bij Anderlecht nu vinden dat Kikkenborg en Vanhoutte niet genoeg zijn, denken zij misschien: 'oei, als met Coosemans iets gebeurt'… Weet je wat ik me nu afvraag? Coosemans heeft nu geproefd van hoe het is te spelen. Wat maakt dat in hem wakker? Zal hij zich weer kunnen schikken in een rol als vervanger?"