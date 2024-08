Moet RC Genk op zoek naar meer defensieve stabiliteit? "Focus ligt niet op de clean sheets"

Met 7 punten op 12 lijkt Genk toch nog iets van zijn start gemaakt te hebben na de 1/6 na de eerste twee speeldagen. Al lijkt Genk wel met defensieve zorgen te zitten.

8 tegendoelpunten op 3 wedstrijden

Tegen Standard speelde Genk nog 0-0 op de openingsspeeldag maar daarna volgde een 3-1 nederlaag, een 3-2 overwinning en een 3-4 overwinning. Dat zijn dus 8 tegendoelpunten op 3 wedstrijden, niet weinig voor een topploeg.

"Daar moeten we zeker nog aan werken...", zuchtte Genk-speler Jarne Steuckers achteraf. "We maken het onszelf vaak te moeilijk. Ook tegen Beerschot met dat vroege tegendoelpunt. We keren het dan helemaal om maar die 2-3 opnieuw tegen krijgen was totaal niet nodig", vond Steuckers.

© photonews

"Technische foutjes"

"Het zijn eerder technische foutjes", vond wingback Zakaria El Ouahdi. Opvallend genoeg vielen 2 van de 3 tegendoelpunten met een diepe, hoge bal in de rug van de centrale verdediger/wingback. "Als verdediger is het sowieso lastig om drie tegendoelpunten te krijgen. We leren elke dag bij op training om minder fouten te maken", verzekerde hij.

Tweemaal ging het ondanks enkele tegendoelpunten wel goed voor Genk, tegen Club Brugge en tegen Beerschot. "We starten de wedstrijd dan ook niet met de focus om een clean sheet te houden", vertelde Yira Sor. "We moeten voorzichtiger zijn in de defensie maar we focussen ons meer op doelpunten maken dan op er geen tegen te krijgen."

Toch zal het iets zijn waar Genk-trainer Fink nog het nodige werk zal hebben. Daarvoor krijgt hij twee weken. Genk is namelijk een weekje vrij omdat het normaliter tegen Anderlecht speelt dat een weekend vrijaf krijgt wegens de Europese campagne.