OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt speler met JPL-ervaring om de defensie nog meer op punt te stellen

Als Cercle Brugge het vorige seizoen wil benaderen zal ook defensief alles op punt moeten staan. Denk maar aan de drie tegendoelpunten uit bij Molde in Europees verband. Gary Magnée moet helpen om zo'n scenario's in de Belgische competitie te voorkomen.

Voor onze landgenoot, die zijn opleiding genoot bij Anderlecht, Club Brugge en Genk vooraleer bij Eupen via de U21 door te stromen naar het eerste elftal, is het een gelegenheid om op het hoogste niveau te blijven voetballen. De rechtsachter kon samen met zijn ploegmaats bij Eupen vorig seizoen de degradatie niet meer voorkomen.

Magnée zal dus niet mee degraderen naar de Challenger Pro League. Hij heeft een aantrekkelijk profiel, want op zijn 24ste is hij nog relatief jong en toch heeft hij al een aantal jaar JPL-ervaring op zijn teller. Cercle Brugge ziet nog een mooie toekomst voor hem weggelegd en is op de kar gesprongen: het legt hem vast voor vier jaar.

Cercle blij met polyvalentie Magnée

De speler van 1,75m ligt nu dus onder contract bij de Vereniging tot 2028. Technisch directeur Rembert Vromant looft op de Cercle-site vooral de polyvalentie van de nieuwkomer. "Gary is een speler die vooral als rechtsback, maar ook als verdedigende middenvelder, box-to-box en als linksback uit de voeten kan", weet Vromant.

🤝 Welkom Gary Magnée!



"Zijn veelzijdigheid, gekoppeld aan zijn loopvermogen, technische bagage en traptechniek zijn wapens die onze kern best kan gebruiken om onze sportieve ambities waar te maken." Miron Muslic heeft er nu weer een optie bij om zijn verdediging op poten te zetten: aan de Oostenrijker om het maximum uit zijn nieuwe speler te halen.

Cercle erg actief de laatste dagen

Cercle Brugge is de laatste dagen bijzonder actief geweest, met ook nog een contractverlenging voor Ouattara en de komst op huurbasis van Monaco-spits Brunner.