Van Crombrugge was verrast door deze transfersom: "Hij had nog geen match op het hoogste niveau"

Hendrik Van Crombrugge ziet met Mike Penders zijn concurrent in doel bij Genk voor Chelsea tekenen. De Londenaren legden maar liefst 20 miljoen euro op tafel voor hem.

Van Crombrugge zal hem dit seizoen wel nog steeds als concurrent hebben, want Penders wordt nog een jaar uitgeleend door Chelsea. Maar dat ze 20 miljoen op tafel voor hem legden, was voor velen toch een verrassing.

Van Crombrugge werkte eerder ook al samen met toptalenten als Bart Verbruggen en Maarten Vandevoordt. "Ik was zeker verrast. Niet bij Verbruggen, omdat die zich met Anderlecht Europees al had laten opmerken. En Vandevoordt had al getekend bij Leipzig, toen ik hier arriveerde", vertelt hij in HBvL.

"Maar Penders had nog geen match op het hoogste niveau gekeept, dan is 20 miljoen toch een opmerkelijk bedrag. Alleen kijk je in het hedendaags voetbal niet zo snel meer op van die transfersommen."

Penders zelf moet straks de knop weer omdraaien. Het is nog niet duidelijk wie er eerste doelman zal worden bij Genk. "Natuurlijk zal er veel door zijn hoofd gespookt hebben maar uiterlijk is hij er vrij rustig onder gebleven. Hij beseft ook dat het nu pas allemaal begint voor hem."

"Chelsea investeert zwaar in heel veel jonge spelers, slechts een aantal van hen haalt ook uiteindelijk hun A-kern. Aan Mike om er alles aan te doen om daarin te slagen, hij heeft er ook de kwaliteiten voor.”