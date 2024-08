Gaat Union SG het opnieuw doen met onverwacht profiel?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union heeft al eens de gewoonte om verrassend uit de hoek te komen tijdens de transferperiodes. Vaak door volledig onbekende profielen aan te trekken die uiteindelijk schitteren in het Dudenpark. Heet de volgende onbekende parel Ousseynou Niang? Het zou zomaar kunnen.

Gustaf Nilsson, Mohamed Amoura en Loïc Lapoussin zijn ondertussen al niet meer actief bij Union SG, terwijl ook aan onder meer de mouw van Cameron Puertas wordt getrokken. Veel kwaliteit is dus opnieuw vertrokken.

Mohammed Fuseini en Promise David zijn ondertussen al aangekomen als vervangers in de spits, maar er is nog niemand gekomen om de Malagasiër aan de linkerkant te vervangen. En dus blijven ze daar azen op een opvolger.

Union zou echter een piste hebben, volgens informatie van de transferspecialist Sacha Tavolieri. De vicekampioen zou Ousseynou Niang volgen, een 22-jarige Senegalese vleugelspeler die uitkomt voor Riga in Letland.

Union waagt een nieuwe gok op de markt

Niang heeft sinds hij overkwam van de B-kern naar de A-kern van de Letse club ondertussen achttien optredens in de eerste divisie op zijn cv staan, waarin hij met vijf doelpunten en drie beslissende passes al van groot belang was.

Er zouden ondertussen al gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de verschillende partijen en Ousseynou Niang toont in ieder geval alvast interesse in het project van Union SG. Op die manier hebben de Brusselaars misschien bijna opnieuw een onbekende parel in huis gehaald.