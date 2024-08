Nieuwkomer Antwerp getuigt: "Gesprekken gehad met Beerschot, blij dat ik naar topclub kon"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Toen Antwerp op een toch wat teleurstellende zesde plaats het seizoen afsloot, begon de missie om versterkt uit de zomer te komen. Bij de eerste inkomende transfer was het meteen raak. Al kon hij ook naar andere ploegen.

Er kwam meteen een flinke brok ervaring bij op de Bosuil. De 35-jarige Tjaronn Chery was de eerste nieuwkomer uit de huidige transferperiode. De Surinaamse Nederlander is een aanvallende middenvelder. Hij kan dus mee helpen om de creativiteit bij Antwerp een kwaliteitsinjectie te geven.

Chery was het voorbije seizoen eigendom van het Israëlische Maccabi Haifa en daar speelde hij ook in het eerste deel van het seizoen. Het laatste half jaar kwam hij op huurbasis uit voor het Nederlandse NEC. In die passages bij beide clubs dit seizoen kan Chery alvast aardige statistieken voorleggen.

Gesprekken met Beerschot

Hij vond elf keer de weg naar doel en deelde twaalf assists uit. Chery heeft op de Bosuil een contract getekend voor twee jaar. Al had het ook helemaal anders kunnen lopen, want er waren nog teams op hem aan het azen.

"Er zijn zelfs gesprekken geweest met Beerschot", geeft de spelmaker nu toe in De Zondag. "Ik ken Dirk Kuyt en zijn assistent Dirk Heesen was mijn coach bij QPR. Maar ik was blij dat ik eindelijk naar een topclub kon."

"Hoe dan ook ben ik voor alles enorm dankbaar. Voor alle clubs waar ik voor gespeeld heb, voor alles wat ik van de wereld heb kunnen zien, voor alle wedstrijden die ik heb kunnen spelen en voor het feit dat ik nog altijd fit ben."