Ondanks 10 op 12 nood aan versterking: 'RSC Anderlecht sneller dan verwacht akkoord met ex-speler van grote concurrent'

Een interessant transferdossier zit in de pijplijn bij Anderlecht. Het zou met een ex-speler van Gent tot een mondeling akkoord gekomen zijn. De deal zou wel eens sneller dan verwacht helemaal rond kunnen zijn.

De Duitse media berichten over een overeenkomst tussen Niklas Dorsch en RSC Anderlecht. Het jeugdproduct van Bayern München speelde in het seizoen 2021-2022 nog 43 matchen voor de Buffalo's in ons land.

Een jaar na zijn komst was hij alweer weg en keerde hij terug naar Duitsland. Bij Augsburg kon hij in de Bundesliga aan de slag. Gent haalde hem in huis voor 3,5 miljoen euro en verkocht hem voor 7 miljoen euro.

Met Augsburg eindigde Dorsch afgelopen seizoen op de elfde plaats in de Bundesliga. Dorsch zelf slaagde er ook in om een plek als titularis te veroveren, nu heeft RSC Anderlecht hem concreet op de radar staan.

Versterking komt heel erg dichtbij

De hoofdstedelingen staan met 10 op 12 voorlopig aan de leiding in de Jupiler Pro League, maar bij het bestuur beseffen ze nog steeds dat er nog versterking moet komen om op alle posities nog wat sterker te staan.

Anderlecht zou azen op een huurovereenkomst met een aankoopoptie en er zou al een persoonlijk akkoord zijn volgens Duitse media. Volgens de nieuwste informatie wil Anderlecht snel schakelen en hem de komende dagen al in huis halen.