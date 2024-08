In pakweg Brugge onmogelijk, maar geen vuiltje aan de lucht in Londen: 'Engelse traditieclub krijgt groen licht om te bouwen en stelt prachtig nieuw stadion voor'

Crystal Palace heeft grootse vooruitzichten. De Londense traditieclub heeft groen licht om het de hoofdtribune te renoveren. En het moet gezegd: het wordt een huzarenstukje.

Croydon London Borough Council heeft de bouwplannen van Crystal Palace goedgekeurd. The Eagles hebben groen licht om aan de bouw van een nieuwe hypermoderne tribune te beginenn.

De Main Stand op Selhurst Park wordt een héél knap bouwwerk. Zo zal de buitenkant volledig opgetrokken worden uit glas en komen er zo'n 10.000 plaatsen bij. Het stadion zal op die manier een slordige 34.000 fans kunnen herbergen.

Crystal Palace is al bezig met de plannen sinds 2018, maar aanvankelijk strooide corona roet in het eten. Na de wereldwijde crisis gingen de bouwplannen opnieuw de koelkast in. The Eagles besloten om eerst het oefencomplex te vernieuwen.

Wanneer wil Crystal Palace aan de bouwwerken beginnen?

Het is de bedoeling van de Londense traditieclub om dit jaar aan te verbouwingen te beginnen. De nieuwe tribune zal rond de huidige structuur worden gebouwd. Op die manier blijft het stadion volledig operationeel tijdens de bouwwerken.