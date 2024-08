Gaat Anderlecht voor voormalig jeugdproduct Gent als offensieve versterking? 'Paars-wit informeerde al naar winger die mag vertrekken'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Een interessant nieuwtje: transferjournalist Sacha Tavolieri meldt dat Ibrahim Salah mag vertrekken bij Rennes. Het jeugdproduct van KAA Gent zou in de belangstelling staan van verschillende Belgische clubs, waaronder Anderlecht.

Salah vertrok op 31 januari 2023 bij Gent en tekende bij Rennes tot 2027. Daar heeft hij zich echter nog niet kunnen doorzetten. Hij speelde er 47 wedstrijden met 7 goals en 1 assist tot gevolg.

De Franse club heeft nu beslist dat hij mag vertrekken op uitleenbasis, gratis zelfs. En met aankoopoptie. Dat is uiteraard een interessant gegeven voor verschillende Belgische clubs. Er is dan ook al druk geïnformeerd.

Ook Anderlecht zou zijn licht al opgestoken hebben. Voor Jesper Fredberg is een extra winger een prioriteit en Salah heeft de kwaliteiten die hij zoekt.

Daarnaast heeft hij ook al wat meer gestalte dan de meeste jongens in de kern van paars-wit en bezit hij ook snelheid en techniek. Het wordt een situatie om in het oog te houden.

Een speler die voor een beperkte prijs kan aangetrokken worden, zal zeker in het oog springen van Fredberg, want zijn budget om transfers te doen is niet al te groot. Hij moet immers ook nog een creatieve middenvelder halen.