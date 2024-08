'Kogel door de kerk, enkel nog medische testen: smaakmaker verlaat Jupiler Pro League'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Maandagavond heeft Westerlo een akkoord bereikt over het vertrek van Nicolas Madsen. De smaakmaker moet enkel nog medische tests afleggen bij zijn nieuwe club.

Het Nieuwsblad schrijft dat Westerlo een akkoord heeft bereikt over het vertrek van Nicolas Madsen. Zo verliest de Jupiler Pro League opnieuw één van zijn smaakmakers aan een buitenlandse competitie.

De 24-jarige Deen zou aan de slag gaan bij Queens Park Rangers in de Engelse tweede klasse. Madsen moet wel nog naar Engeland vertrekken om er zijn medische tests af te leggen. Pas daarna kan de transfer getekend en officieel worden.

De middenvelder kwam twee jaar geleden aan in ons land toen Westerlo hem overnam van Midtjylland. De club betaalde daar toen 1 miljoen euro voor.

Ondertussen is de marktwaarde van Madsen gestegen naar 2,5 miljoen euro. Hij lag nog tot midden 2026 onder contract bij Westerlo. Hoe groot de transfersom nu is, is momenteel nog niet geweten.

Bij QPR wordt hij ploegmaat van Paul Nardi, de ex-doelman van KAA Gent. Westerlo zou al geïnformeerd hebben voor Pieter Gerkens van de Buffalo’s als mogelijke vervanger, maar concreet is die interesse nog niet.