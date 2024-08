'Royal Antwerp mikt hoog en doet miljoenenbod op gewilde, nieuwe spits'

Royal Antwerp FC zou er nog erg graag een spits bij hebben. Het speurt daarbij diverse Europese markten af. Daarbij heeft het nu met Franjo Ivanovic een nieuwe jonge groeibriljant van twintig jaar op het oog.

Een aantal aanvallend ingestelde spelers vertrokken de voorbije weken en maanden bij Royal Antwerp FC. En dus moet Jonas De Roeck het voorlopig stellen met een beperkt aantal aanvallers in de rangen van The Great Old.

Vincent Janssen is andermaal de aangewezen man, enkel de jonge Udoh kan als alternatief voor hem dienen. En daarmee is het zeker niet makkelijk te noemen hoe het gaat met de transfermarkt van Antwerp, al haalden ze al verschillende andere profielen in huis.

3,5 miljoen euro voor naamgenoot van eerder transfertarget

Om de aanval te versterken mikte het eerst op onder meer Mihailo Ivanovic uit Servië, maar nu mikken ze volgens Kroatische bronnen op een naamgenoot uit het buurland. Franjo Ivanovic is de nieuwe naam op de radar.

As per our sources, @official_rafc wants @NKRijeka striker Franjo Ivanovic! They are willing to pay around €3.5m, but Damir Miskovic wants €7.0m. Talks still ongoing, but Ivanovic won't leave @NKRijeka before two games agains @nkolimpija in @europacnfleague.

Makkelijk wordt het niet om hem in te lijven. Antwerp zou een bod neergelegd hebben van 3,5 miljoen euro, maar de sterke man van zijn club Rijeka is daar absoluut niet mee gediend. Ze zouden liefst zeven miljoen euro willen cashen.

De onderhandelingen lopen ondertussen. De 20-jarige spits heeft roots in Oostenrijk, maar speelt momenteel dus in Kroatië. In een jaar maakte hij vijftien doelpunten bij Rijeka, nadat hij overkwam van het Duitse Augsburg.