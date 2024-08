Wouter Vrancken in de wolken over aanwinst: "Indrukwekkende parameters"

KAA Gent maakte indruk in de Jupiler Pro League tegen KVC Westerlo. Het won met 4-1 en mocht daar andermaal onder meer Matias Delorge voor danken. De middenvelder maakt steeds meer indruk, ook op de coach.

Matias Delorge was andermaal een van de helden van KAA Gent. "Of dit mijn beste wedstrijd was voor KAA Gent tot dusver? Dat weet ik niet, ik wil elke week beter doen", aldus de middenvelder zelf over zijn groeimarge.

De speler maakte in ieder geval heel veel indruk tegen KVC Westerlo. En dat heeft ook zijn coach ondertussen gezien. Misschien dat er binnen een paar weken of maanden zelfs niet meer gesproken wordt over Julien De Sart.

"Matias Delorge zette indrukwekkende fysieke parameters neer. Ook donderdag al. Hij is een op en top prof en ook enorm veel bezig met zaken om tot herstel te komen. Het was geen probleem voor hem om opnieuw aan de bak te gaan."

Rustig blijven met Delorge

"Hij was donderdag heel goed 120 minuten lang en nu kon hij in de tweede helft nog een bal recupereren en mee in de aanval te gaan. Om dan in de actie ook nog te scoren ... Dat is niet slecht hé. Qua fysiek is hij goed bezig."

"Of er nog rek op zijn prestaties zit? Daar moeten we rustig mee blijven. Hij volgt zijn taken op, kan flexibel zijn qua positie waar hij wil of moet spelen. Hij is nog heel jong en heeft zeker nog groeimarge, dus laat hem maar rustig groeien."