Anderlecht en Gent onder de indruk van speler die ze tegen hen zagen spelen, ook Club Brugge wil hem in huis halen

De voorbije weken speelde hij nog tegen KAA Gent in de Conference League, nu staat hij in de belangstelling van de Buffalo's. Maar er zijn nog meer ploegen die hem op de radar hebben staan. En de interesse is in se niet overal even nieuw.

In april gaven we al aan dat RSC Anderlecht wel wat zag in Oliver Sonne. De rechtsachter van Silkeborg stond toen namelijk nadrukkelijk op de radar van Fredberg & co. Sonne is een 23-jarige Peruviaanse international. Ook twee jaar geleden was er al interesse van Anderlecht in de speler. Toen speelde Silkeborg tegen paars-wit en ook toen al maakte Sonne veel indruk op de Brusselaars. Deze zomer zou hij een prioriteit moeten worden. Rechtsachter met veel adelbrieven De 23-jarige verdediger is een rechtsback en zou bij paars-wit dus de concurrentie moeten aangaan met onder meer Killian Sardella en Louis Patris. Die zijn tot op heden nog niet vertrokken bij RSC Anderlecht, dus wordt het druk op die positie. Voor de speler zou er een bod van ongeveer anderhalf miljoen euro moeten volgen om hem los te weken bij Silkeborg. Bij Silkeborg is de rechtsachter een onbetwiste basisspeler, die week in week uit mooie dingen laat zien bij zijn team. Dat deed hij ook tegen KAA Gent. De Buffalo's hebben prompt ook interesse in hem gekregen. Zeker als Matisse Samoise nog zou vertrekken uit de Arteveldestad lijkt er wel wat mogelijk en zou Sonne zeker de overstap kunnen wagen. Anderlecht, Gent en Club Brugge met interesse Temeer zowel Anderlecht als Gent ondertussen - in tegenstelling tot het uitgeschakelde Silkeborg - nog steeds Europees speelt. En dat zou wel eens de definitieve overstap kunnen bevorden, temeer Sonne een stap hogerop zeker niet zal weigeren. Toch zijn er heel wat kapers op de kust. Ook Club Brugge zou volgens Deense media namelijk azen op de jonge rechtsachter. Vanuit het buitenland worden onder meer Ajax Amsterdam, Stuttgart en nog meer teams uit Duitsland, Nederland en Italië genoemd. © photonews Club Brugge haalde met Siquet ondertussen wel al een andere rechtsachter in huis en eigenlijk geloven ze er ook in Sabbe. Gent en Anderlecht lijken dus meer logische bestemmingen, zeker als Patris nog zou vertrekken uit het Lotto Park. Rechtsachter met veel adelbrieven De rechtsback staat in zowel Peru als Denemarken te boek als een groot talent. De link met Fredberg, Riemer en de rest kan paars-wit alleen maar helpen om hem los te weken. Hij ligt nog tot juni 2026 onder contract in Denemarken. Pittig detail: tussendoor klust Oliver Sonne overigens ook nog bij als fotomodel. Een combinatie die hem ondertussen al meer dan 550 duizend volgers heeft weten op te leveren op Instagram. Of ook in België veel truitjes van hem zouden verkocht worden? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.