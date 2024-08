De puzzel van het transferbeleid ontrafeld: hoe Anderlecht strategisch te werk gaat volgens Jesper Fredberg

Voor Jesper Fredberg is het een drukke zomer bij Anderlecht. Een aantal spelers moesten en moeten nog vervangen worden, maar dit kost tijd. Hij verwacht wel dat het nog drukker zal worden en deelt de frustratie van de fans van Anderlecht.

Het venijn zit in de staart

Anderlecht heeft al een aantal transfers gedaan, maar nog geen grote namen gehaald deze zomer. Het slot van de transfermarkt zal nog hectisch worden in Europa voorspelt Jesper Fredberg bij Het Nieuwsblad.

“Ja, het zal héél druk zijn. Deze transfermarkt is te traag op gang gekomen. Er circuleert niet zoveel geld als vorig seizoen. De Franse markt zit bijvoorbeeld helemaal op slot, er is veel uitgesteld door het EK, je voelt dat het Franse tv-contract minder heeft opgeleverd. Het is daardoor ook moeilijker om spelers te verkopen.”

Er is geld, maar het wordt niet gespendeerd

Anderlecht deed een goede zaak met de verkoop van Zeno Debast. Zo kon de Brusselse club 15 miljoen euro bijschrijven op hun bankrekening. Tot op heden werd er alleen nog maar voor Jan Simic geld neergelegd. Alle andere versterkingen zijn gratis opgehaald.

“Ik zou heel graag geld uitgeven", reageert een lachende Fredberg. "Het belangrijkste is evenwel dat we het maximale halen uit de financiële middelen die voorhanden zijn. Het makkelijkste zou zijn: nu een middenvelder en een winger halen en dan achterover leunen. Maar zijn dat dan de juiste spelers? We willen jongens die ons op korte en lange termijn kunnen helpen.

"Voor Simic betaalde we wel omdat dat een speler is voor de toekomst. Augustinsson heeft een directe impact, net als Thomas Foket die de Belgische competitie kent…Dat zijn opportuniteiten”, verklaart Fredberg de transferstrategie van Anderlecht.

Geduld is een mooie deugd

De fans van Anderlecht moeten volgens Fredberg nog even geduld hebben. Anderlecht heeft zijn lijstje klaar, maar er zijn verscheidene redenen waarom bepaalde spelers nog niet gehaald kunnen worden. De voornaamste is het financiële natuurlijk.

“Sommige spelers die we willen kunnen nu nog niet tekenen, want hun clubs willen hen nu nog niet laten gaan. Of het is op dit moment financieel nog niet haalbaar voor ons. We willen het liefst onze A-targets halen en daarom is het soms beter om nog 14 dagen te wachten. Het feit dat de transfermarkt zo laat op gang komt is nu vervelend. Ik wacht ook niet graag, maar zal op het einde misschien een voordeel zijn om bepaalde jongens te halen.”