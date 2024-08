Hasi spreekt voor het eerst over Benito Raman: "Hopelijk niet onze laatste aanwinst"

KV Mechelen staat dit weekend een zware uitwedstrijd te wachten op de Bosuil tegen Antwerp. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd sprak coach Besnik Hasi over de mogelijke komst van Benito Raman naar Malinwa.

In een gesprek met de Gazet van Antwerpen was Hasi erg positief over Raman. “Zijn manier van spelen past bij ons en ons publiek. Benito is een jongen met ervaring en kent de competitie goed. Dat zijn allemaal positieve aspecten,” aldus Hasi.

Of Raman de laatste transfer zal zijn voor KV is de coach duidelijk. “Hopelijk is Benito niet onze laatste transfer. Ik wil er nog twee verdedigers bij en liefst nóg een spits.”

Hoewel Raman nog niet officieel is voorgesteld bij KV Mechelen, moet de 29-jarige aanvaller eerst zijn medische testen ondergaan. Indien Raman slaagt voor deze testen, zou KV Mechelen in ieder geval veel ervaring binnenhalen.

De transfervrije speler heeft al ruim 169 wedstrijden in de Jupiler Pro League gespeeld en heeft daarin 34 keer gescoord. In 2015 veroverde hij met KAA Gent zelfs de landstitel.

Uitgaande transfers

Op het gebied van uitgaande transfers moet Hasi rekening houden met een mogelijk vertrek van Daam Foulon. De linksachter geniet veel interesse van andere clubs. “Daam heeft een mooie aanbieding op zak, maar de club heeft hem ook een verbeterd contractvoorstel gedaan,” aldus Hasi.