Gaëtan Coucke duidelijk over transfer naar Antwerp: "Dat was helemaal geen issue"

Na vier jaar bij KV Mechelen trok Gaëtan Coucke naar Saoedi-Arabië. Nochtans was Royal Antwerp FC een mogelijkheid.

Gaëtan Coucke had zelf niet verwacht dat hij in Saoedi-Arabië zou terechtkomen om zijn carrière na KV Mechelen verder te zetten. Zelfs het financiële voordeel wou hij laten voor een nieuw avontuur in de Jupiler Pro League.

De interesse van Royal Antwerp FC was er al zeer vroeg in de transferperiode. “Alleen: zolang Jean Butez er zat, was een overgang naar Antwerp niet aan de orde”, zegt Coucke vanuit Jeddah aan Het Belang van Limburg.

Als Butez snel vertrokken was, dan was de kans bijzonder groot dat hij nu al bij The Great Old in doel stond, maar zover kwam het uiteindelijk niet.

“Iedereen zien heropstarten terwijl ikzelf in onwetendheid leefde, dat was best lastig. Gelukkig kon ik me fit houden. Ik trainde met een personal coach en met Jannes Van Hecke.”

De verloning bij Antwerp zou zelfs helemaal geen issue geweest zijn, ook al verdient hij nu heel erg goed. “Het is véél meer dan wat ik in Europa kon krijgen, daar moet ik geen tekening bij maken. Maar was Antwerp sneller concreet geworden, dan had ik het financiële echt wel links laten liggen.”