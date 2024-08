Hayen beseft waar het schoentje nog wringt bij Club Brugge: "Maken ons daar absoluut niet ongerust over"

Nicky Hayen kan weer wat vrijer ademen na twee overwinningen op rij, maar op zijn lauweren kan hij allesbehalve rusten. Het niveau van Club Brugge moet immers omhoog. Of ze moeten het in ieder geval langer kunnen vasthouden.

Na een straffe eerste 20 minuten zakte Club immers steeds verder weg. En ze zakten ook weer in. Dat is een weerkerend probleem sinds vorig jaar. "We zijn in eerste instantie heel goed aan de match begonnen", aldus Hayen. "We hebben onze wil opgerdrongen, we hebben ze hoog vastgezet en we waren goed aan de bal."

"Er was veel dynamiek, maar net voor de rust zakken we wat terug, wat we niet hadden mogen doen. We maakten het onszelf moeilijk en gaven de tegenstander zuurstof. Tijdens de rust hebben we gezegd van hetzelfde te blijven brengen, maar de intensiteit lag een pak lager."

Club had de match moeten afmaken, maar liet dat na. De wil om door te drukken zit er precies nog niet in. "Die derde goal had kunnen vallen, maar niet op een agressieve, intense manier. Dan weet je dat de tegenstander er blijft in geloven. Maar goed, in het verleden hadden we die wedstrijd nog uit handen gegeven."

Kijk naar de beelden van Max vandaag en op Mechelen

In extremis moest Ordonez nog de meubelen redden met zijn grote teen. "Dat is de intensiteit waarover ik spreek. Dat was een lijf-en-leden-tackle. Spijtig dat het nodig was om de drie punten mee naar huis te kunnen nemen."

Maar heeft Hayen ook verklaringen voor die inzakkingen? Maxim De Cuyper haalde al aan dat het mogelijk fysiek is. "Dat kan natuurlijk. Jongens als Maxime en Andreas zitten nu pas in week vijf van de voorbereiding. Die interlandjongens zijn naar een hoger niveau aan het komen, maar het moet nog beter. Ik maak me daar ook absoluut niet ongerust in."

"Kijk naar de beelden van Max op Mechelen en van vandaag. Nu zie je hoe vaak hij zijn lijn afgaat. Spelers hebben tijd nodig om terug klaar te zijn. Als de resultaten er niet zijn, wordt dat natuurlijk meer uitvergroot."