Rondje blufpoker bij Anderlecht, maar wat moet je doen als je geen goeie hand hebt? Fredberg hoopte op meer

Jesper Fredberg is niet de man die zich druk maakt als het niet meteen loopt zoals hij wil. Naast de uitgaande transfer van Zeno Debast had hij graag nog een andere speler zien vertrekken voor een aardige som, maar hij speelt met de kaarten die hem toebedeeld zijn.

Zoals we vorige week al schreven, kan er over zowat elke speler gesproken worden bij Anderlecht als er een deftig bod op tafel komt. Dat is nu eenmaal de realiteit van een Belgische ploeg die nog steeds bezig is uit de put te krabbelen.

Een slordige tien miljoen was welkom geweest

Jesper Fredberg had graag nog een serieuze uitgaande transfer gezien om zijn eigen transferbudget op te krikken. Anders Dreyer, Yari Verschaeren,... Eentje die een slordige tien miljoen had opgebracht. Dan had de CEO Sports al een heel wat betere hand kaarten gehad om de transfermarkt op te trekken, maar de interesse was flauw.

Ook voor de jongens die eigenlijk overbodig zijn en waar hij maar niet vanaf geraakt: Patris, Diawara, Arnstad, Flips en Ishaq. Die hadden ook nog enkele cruciale miljoenen kunnen opbrengen.

Nu moet hij blufpoker spelen. Want de targets die hij nog wil, zijn duur. Zelfs al heeft hij nog niet veel uitgegeven aan de vier inkomende transfers die er wel al zijn. Foket, Augustinsson en Zanka waren immers gratis op te halen. Al heeft hij dat zelf ook onderhandeld natuurlijk.

Anderlecht moet op dit moment afwachten tot de prijzen nog zakken. En hopen dat andere - meer kapitaalkrachtige - clubs ze niet voor hun neus wegkapen. Wellicht zal het pas volgende week duidelijk worden of paars-wit zijn targets kan halen. Deze week hoeft er niet te veel verwacht worden.

Pokerface Fredberg

Paars-wit moet voor 4 september zijn transfers binnengehaald hebben of ze mogen niet meer op de Europese lijst komen voor de groepsfase van de Europa of Conference League. Dat is nu ook niet meteen de bedoeling, zeker als je nog Christian Eriksen op je lijstje staan hebt.

Het wordt 'Texas hold 'em' en de beslissing zal op 'de River' - de laatste kaart die omgedraaid wordt - moeten vallen. En Fredberg hoopt dat hij dan het laatste woord heeft. Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin hij nu werkt, zal hij daar door de fans ook op afgerekend worden.

Hij moet straks met minstens een extra creatieve middenvelder en een winger uit de strijd komen. Da's het minimum dat verwacht wordt. Jongens die voor een onmiddellijke kwaliteitsinjectie zorgen. Nu is het afwachten hoe strak de 'pokerface' van Fredberg echt is.