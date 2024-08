Vazquez en Verschaeren in het uitstalraam? Anderlecht heeft een standpunt ingenomen over uitgaand transferbeleid

Vorige week werd aangekondigd dat Anderlecht om geld op te halen zowel Luis Vazquez als Yari Verschaeren in het uitstalraam zou zetten. Dat is echter sterk overdreven. Jesper Fredberg heeft dezelfde mening over zowat alle spelers van paars-wit.

De filosofie van Fredberg is immers simpel: niemand is onverkoopbaar als er een goed bod komt op één van de spelers. Dat geldt van Dolberg tot Verschaeren, Dreyer, Sardella... Anderlecht is op dit moment niet de club die een bod van vele miljoenen kan weigeren.

Fredberg zijn eerste taak is nog altijd om Anderlecht mee helpen gezond te maken. En daar hoort de verkoop van spelers bij. Als er bijvoorbeeld een club een bod van 15 miljoen euro op Verschaeren zou uitbrengen, zou het financieel onverantwoord zijn om daar niet naar te luisteren.

Paars-wit is bijna weer helemaal gezond, maar dat is ook te danken aan Marc Coucke, die - samen met de Raad van Bestuur - heel grote inspanningen geleverd heeft om paars-wit de nodige centen ter beschikking te stellen. Even ter herinnering: zonder dat geld had Anderlecht zelfs licentieproblemen gekregen.

Het is dan ook zaak om nooit nog naar die positie terug te keren. En dus moeten er elk seizoen spelers verkocht en goedkoop aangekocht worden. Spelers waarop een meerwaarde te creëren valt. Zoals in het geval van Zeno Debast en Jan-Carlo Simic.

Verschaeren moet meer opbrengen dan zijn marktwaarde momenteel is

De jeugdspeler werd verkocht voor 18 miljoen, de Serviër werd gehaald voor 3 miljoen. Op zijn 19de zal zijn marktwaarde echter snel stijgen als hij elke week in de basis staat. Naar het voorbeeld van Club Brugge, dat de laatste jaren enorm goeie zaken deed op de transfermarkt.

Het is dus niet zo dat een Verschaeren naar een transfer geduwd wordt. Zoals we eerder al schreven: zijn marktwaarde is ten opzichte van voor zijn blessure bijna gehalveerd. Die waarde moet dit seizoen weer naar omhoog zodanig dat ze er het maximum uithalen. (lees HIER) Of er moet nu dus een club met 15 miljoen aankomen...

Iedereen is vervangbaar, maar je moet er wel het geld voor hebben. Het is dus een vicieuze cirkel waarbij Fredberg het evenwicht moet vinden tussen de sportieve en financiële balans.