'Union SG weigert nieuw bod op sterkhouder die niet mag vertrekken'

Union SG zag deze zomer al enkele belangrijke spelers vertrekken. Een totale leegloop mag het echter niet worden, de club weigerde een nieuw bod op Noah Sadiki.

Bij Union SG vertrokken deze zomer al enkele belangrijke pionnen. Denk maar aan Nilsson, Amoura en Puertas. Maar niet iedereen zal zomaar mogen vertrekken.

Zo is er nog Noah Sadiki die veel interesse opwekt. De Brusselse club weigerde al een bod van Union Berlin, maar er kwam nu nog een andere club aankloppen.

Zo deed het Franse Lyon een bod van zo'n 6 miljoen euro, meldt Het Nieuwsblad. Alweer besloot Union om dit voorstel naast zich neer te leggen.

Sadiki is een belangrijke schakel in de ploeg van Sébastien Pocognoli en het is niet de bedoeling dat hij deze zomer nog andere oorden opzoekt.