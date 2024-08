Anderlechtspeler mag club na amper één jaar alweer verlaten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Louis Patris mag Anderlecht na een jaar alweer verlaten. Zowel een Belgische als Nederlandse ploeg heeft interesse in de verdediger.

Volgens Het Laatste Nieuws staat Louis Patris op het punt Anderlecht te verlaten. De verdediger geniet interesse van STVV en het Nederlandse NEC.

De 23-jarige verdediger kwam vorig jaar over van OH Leuven. Anderlecht betaalde toen zo’n 3,5 miljoen euro.

Bij de Brusselaars heeft Patris zich tot nu toe niet echt kunnen bewijzen. De jonge Belg speelde slechts 19 wedstrijden onder coach Brian Riemer. Nu Thomas Foket is binnengehaald, lijkt de toekomst van Patris in het Lotto Park beperkt.

Of Patris wordt uitgeleend of verkocht, is nog onduidelijk. De marktwaarde van de Belg bedraagt momenteel twee miljoen euro en zijn contract bij Paars-Wit loopt nog tot 2028.

Het is afwachten of hij dit weekend deel zal uitmaken van de selectie voor de verplaatsing naar Union.