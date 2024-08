'Geen goed nieuws voor KV Mechelen: Target kiest voor ander avontuur'

KV Mechelen is op zoek naar de nodige versterking. Eén target mogen ze alvast van hun lijstje schrappen.

KV Mechelen mikte op de komst van Gustaf Lagerbielke. De Zweedse verdediger speelt momenteel nog bij Celtic. Daar speelde hij vorig seizoen niet veel mee, waardoor hij op zoek is naar een nieuwe club.

De Kakkers zijn al eventjes geïnteresseerd, maar vanmorgen raakte duidelijk dat ook Twente op de komst van Lagerbielke hoopte. En blijkbaar gaat het heel snel met de transfer. Lagerbielke zou al medisch gekeurd zijn in Nederland.

De Zweed ligt nog tot midden 2028 in Glasgow onder contract en wordt door Transfermarkt momenteel geschat op 2,5 miljoen euro. Celtic betaalde indertijd 3,4 miljoen euro aan Elfsborg.

Volgens RTV Oost in Nederland komt Lagerbielke naar Twente via een uitleenbeurt en is er geen aankoopoptie in de deal opgenomen. Hij keert na dit seizoen dus gewoon terug naar zijn Schotse club.

Volgens de regionale televisiezender kiest hij voor Twente, omdat de ploeg Europees zal spelen dit seizoen. De Nederlandse ploeg komt uit in de Europa League, nadat ze in de voorrondes van de Champions League werden uitgeschakeld door Salzburg.