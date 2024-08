OFFICIEEL: Club Brugge-aanvaller keert terug naar het oude nest

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge neemt afscheid van Victor Barbera. De spits wordt terug gekocht door Barcelona B.

Victor Barbera keert terug naar Barcelona. De Spaanse spits zal gaan spelen voor Barcelona B. Club zou ook doorverkooppercentage hebben afgedwongen bij Barça.

De Spanjaard doorliep de jeugd al bij Barcelona en kwam zelfs in 2023 transfervrij over van Barcelona B. Bij Club Brugge speelde hij slechts zeven wedstrijden.

Eerder probeerde Espanyol de aanvaller van Club binnen te halen, maar de speler van Club NXT verkiest zijn oude nest boven een nieuwe.

Naast zijn clubcarrière is Barbera ook jeugdinternational voor Spanje. Vorige zomer schitterde hij als topschutter op het Europees Kampioenschap U19 in Malta, waar hij vier doelpunten maakte. Spanje werd uiteindelijk in de halve finale uitgeschakeld door de latere kampioen Italië (2-3).

Volgens Transfermarkt heeft hij een transferwaarde van 700.000 euro. Zijn contract bij Club Brugge liep nog tot de zomer van 2027