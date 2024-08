'Fredberg overweegt terugkeer van voormalige jeugdspeler' - Anderlecht zoekt opportuniteit op middenveld

Anderlecht gaat de laatste rechte lijn van de transfermercato in met heel wat vragen. Lukt het Jesper Fredberg om de ploeg op het middenveld en in de aanval nog te versterken. Zoals eerder al geschreven: daarvoor zoeken ze opportuniteiten.

Brian Riemer en Fredberg zijn tot de conclusie gekomen dat er nog een kwaliteitsinjectie op het middenveld bij moet. Een controlerende middenvelder die de aanval snel kan opzetten. Eerder werd Niklas Dorsch daarvoor gepolst, maar die deal sprong snel af.

In de verdediging is de nodige versterking al gearriveerd, met vier nieuwe defensieve aanwinsten waardoor de posities achterin nu dubbel bezet zijn. Toch blijft er nood aan extra mankracht in de hogere linies, met name op het middenveld en in de aanval.

Voor het middenveld zoekt Anderlecht zowel een creatieve spelmaker als een meer controlerende speler om de ploeg te voorzien van meer stabiliteit en voetbalvermogen.

Volgens Sacha Tavolieri is paars-wit ook geïnteresseerd in de 19-jarige Joseph Nonge, die zijn jeugdopleiding deels bij RSCA genoot en momenteel onder contract staat bij Juventus. Anderlecht zou volgens de transferspecialist inmiddels de onderhandelingen met Juventus geopend hebben en streeft naar een huurdeal met een aankoopoptie.

Nonge zou zelf de voorkeur geven aan een terugkeer naar Anderlecht, hoewel er nog flink onderhandeld moet worden over de voorwaarden van een eventuele transfer.