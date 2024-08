Gent blijft wachten op 5 miljoen, situatie blijft onvoorspelbaar

KAA Gent heeft ook wel nog wat werk op de transfermarkt, maar blijkbaar wachten ze bij de Buffalo's op nog wat inkomend geld. Ze hebben immers zicht op nog vijf miljoen euro extra, maar de speler zelf is er nog niet uit.

Hyun-seok Hong (25) liep dinsdag nog altijd op de Gentse training rond. Hoewel de club een akkoord heeft bereikt met Trabzonspor over een transfer van de Zuid-Koreaan voor 5 miljoen euro, is Hong er zelf nog niet uitgekomen met de Turkse club.

De struikelblokken zijn een afkoopclausule en de belastingregeling, waardoor Hong, die nog een jaar contract heeft bij AA Gent, nog steeds meetraint bij zijn huidige club, weet Het Nieuwsblad.

Volgens coach Wouter Vrancken staat Hong niet op de lijst voor de wedstrijd tegen Partizan, en blijft de toekomst van de speler onzeker. Hong lijkt niet van plan zijn contract bij AA Gent te verlengen.

Als de deal met Trabzonspor niet doorgaat en er geen andere aanbiedingen komen, is er een kans dat hij bij Gent blijft. Hong droomde van een overstap naar de Bundesliga, en Augsburg toonde eerder interesse, maar concrete voorstellen bleven uit.

Of hier de komende dagen nog verandering in komt, valt af te wachten. Ondertussen heeft Fenerbahçe interesse in de 22-jarige linksback Archie Brown, maar een officieel bod is nog niet gedaan.