Hannes Van Der Bruggen niet mals voor ploegmaats na stevige nederlaag van Cercle Brugge

Cercle Brugge heeft nog met vuur gespeeld in zijn terugwedstrijd tegen Wisla Krakow. Hannes Van Der Bruggen was ondanks de kwalificatie dan ook scherp

Door de 1-6 zege in de heenwedstrijd wisselde Miron Muslic maar liefst zeven keer in zijn basiselftal. Onder meer Denkey, Ravych, Somers en ook Van Der Bruggen begonnen op de bank. En zo werd het toch nog spannend in de terugwedstrijd.

Cercle verloor in eigen huis met 1-4 en plaatste zich dus voor de League Phase van de Conference League, maar maakte het zich dus onnodig moeilijk. Hannes Van Der Bruggen was dan ook scherp na de wedstrijd.

Van Der Bruggen niet mals

"Het gevoel is dubbel, ik ben uiteraard blij met de kwalificatie, maar de manier van aanpak vandaag kan gewoon niet. Wij hebben hen hoop gegeven en dat moest niet. Dat we ons kwalificeren is goed, maar deze wedstrijd heeft ons wel met de voetjes op de grond gezet."

"Een ding mag je niet doen als je aan een thuiswedstrijd start met een groot verschil en dat is de tegenstander hoop geven. We zijn daar tekort in geschoten, vooral qua concentratie. Ik ben blij met de kwalificatie, maar in mijn hoofd zit er veel woede."

Maar Van der Bruggen wilde uiteindelijk enkel de kwalificatie onthouden. Cercle speelde ook met veel jonge spelers die nog moeten wennen aan het systeem. "Laat dit een les zijn", besloot Van Der Bruggen nog.