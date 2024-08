Het zal snel moeten gaan: 'sterkhouder kan Antwerp dan toch nog verlaten, club hoopt op dit bedrag'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bij Antwerp werd verwacht dat er heel wat sterkhouders zouden vertrekken deze zomer. Uiteindelijk zijn er nog niet al te veel uitgaande transfers gebeurd, maar daar kan de komende dagen nog verandering in komen.

Nog voor de zomermercato begon, werd verwacht dat er heel wat spelers een mooie transfer zouden versieren bij Antwerp. Maar tot nu toe, lijkt de leegloop enorm mee te vallen.

Voorlopig vertrokken enkel Ilenikhena, Ekkelenkamp, Yusuf en Dwomoh. Maar er kunnen er natuurlijk nog volgen op het einde van de transfermarkt.

Zo staat talent Mandela Keita nadrukkelijke in de belangstelling bij het Italiaanse Parma, meldt Het Laatste Nieuws. De club zal wel snel moeten handelen...

De mercato in Italië sluit namelijk vrijdagavond om middernacht. Er zal ook heel wat geld op tafel moeten worden gelegd voor Keita. Antwerp zou meer dan 13 miljoen euro willen.

De middenvelder werd eerst gehuurd van OH Leuven, en nadien definitief overgenomen voor 5 miljoen euro. Hij speelde al 62 wedstrijden voor The Great Old.