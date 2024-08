'Mandela Keita heeft transfer zo goed als beet: dit bedrag ontvangt Antwerp nog voor zijn sterkhouder'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het lijkt in kannen en kruiken. Mandela Keita is bijna een speler van het Italiaanse Parma en zal Antwerp verlaten.

De interesse van Parma Calcio in Mandela Keita werd al heel snel erg concreet. Antwerp mikte op meer dan 13 miljoen euro voor de middenvelder.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zal de deal er nu ook aankomen. Beide clubs hebben een akkoord gevonden en dus zal het niet lang meer duren voor het officieel wordt.

Antwerp mikte op meer dan 13 miljoen euro. Uiteindelijk vangt de Great Old 12 miljoen euro + 3 mijloen euro aan bonussen. Ook krijgt Antwerp 15% op de toegevoegde waarde bij een eventuele doorverkoop.

De speler is nu onderweg naar Italië om zijn medische tests af te leggen. Op vrijdag legt hij het tweede deel van zijn tests af en nadien tekent hij een contract van 5 jaar.

Keita werd door Antwerp eerst gehuurd van OH Leuven, en nadien definitief overgenomen voor 5 mijloen euro. In totaal kwam hij 62 keer in actie voor Antwerp.