'Tijd tikt ongenadig snel voor Royal Antwerp FC: probleem in dossier Van den Bosch'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Royal Antwerp FC zit nog met drie belangrijke transferdossiers. Het is uitkijken of er in het slot van de mercato nog iets gebeurt.

Royal Antwerp FC heeft momenteel nog altijd Jean Butez, Mandela Keita en Zeno Van den Bosch aan boord. Toch kunnen zij de komende dagen The Great Old nog de nodige miljoenen opleveren, al komt het scenario van (moeten) blijven ook dichterbij. Dat is vooral een probleem voor Butez en Keita, twee pionnen die Antwerp eigenlijk liefst van al nog ziet vertrekken. Het dossier van Van den Bosch is anders. Voor hem hoeft een transfer helemaal niet. Voor de centrale verdediger is de interesse uit Mainz voorbij, nadat de club wandelen werd gestuurd. Antwerp hoopt 10 miljoen euro te krijgen en dat wilde de Duitse club niet voor hem betalen. Er zou nog interesse zijn uit Portugal en Italië. Ook een aanbod uit Saoedi-Arabië lag op tafel, maar dat heeft Van den Bosch naast zich neergelegd. Van den Bosch is nog maar 21 en hoopt vooral een sportief interessant project te vinden. De ploegen die interesse tonen moeten volgens Gazet van Antwerpen echter eerst nog iemand van de hand doen vooraleer ze de verdediger kunnen aantrekken.