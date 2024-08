Voor Patrick Goots moet Antwerp niet staan roepen over lucratieve transfer van Mandela Keita

Mandela Keita verlaat in principe nog Royal Antwerp FC. Er zou een deal zijn met het Italiaanse Parma.

Mandela Keita heeft lang op zijn transfer moeten wachten, maar op de slotdag van de Italiaanse transfermarkt zou Parma dan toch toehappen.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is de transfer in kannen en kruiken en tekent Mandela voor 5 jaar. Met de deal is een transfersom van 12 miljoen euro en 3 miljoen aan bonussen gemoeid, zo weet hij te vertellen.

Patrick Goots kijkt op dat het zolang geduurd heeft. “Nochtans stond Keita bovenaan het lijstje met kandidaat-vertrekkers. Het was een utopie dat hij zou blijven”, zegt Goots aan Gazet van Antwerpen.

The Great Old had Keita ook definitief overgenomen van OH Leuven, met de bedoeling hem met een meerwaarde deze zomer te verpatsen. Zijn vertrek, ook al was het gepland, zal volgens Goots een stevige aderlating zijn.

“Ik stond er bij momenten van te kijken hoe hij de doorsteekballen van de tegenstander doorzag. In de balrecuperatie kende hij zijn gelijke niet. En hij leed nauwelijks balverlies.”

En toch houdt Antwerp aan deze deal van 15 miljoen euro eigenlijk niet zoveel centen over. “Dit is ‘mooi geld’ voor iemand die slechts anderhalf jaar voor Antwerp speelde. Al mogen we niet vergeten dat de club de helft van dat bedrag (7,8 miljoen euro, red.) zelf betaald heeft om Keita bij OHL weg te halen.”