Jeugdproduct Club Brugge gaat onder iconische Spaanse voetballer spelen, huurconstructie met verplichte optie

Ignace Van Der Brempt, jeugdproduct van Club Brugge, heeft in de laatste uren van de transfermercato in Italië nog een mooie transfer kunnen maken. De wingback wordt door RB Salzburg uitgeleend aan Como.

Van Der Brempt wordt dan wel gehuurd door Como, maar er is een verplichte aankoopoptie in het contract opgenomen. Daarna ligt er een contract voor vier seizoenen voor hem klaar met een optie op een vijfde.

Van Der Brempt had bij RB Salzburg nog een contract dat liep tot 2026. In Oostenrijk speelde de vleugelverdediger echter een bijrol. Daar maakt Serie A-club Como nu gebruik van.

Como, dat onder leiding staat van de Spaanse voetballegende Cesc Fabregas, ziet in de jonge Belgische verdediger een ideale versterking voor het team. Fabregas hoopt dat Van Der Brempt een belangrijke rol kan spelen in de verdediging en zijn team kan helpen om hun ambities in de Serie A waar te maken.

Van Der Brempt, een product van de jeugdopleiding van KV Mechelen, maakte op jonge leeftijd de overstap naar Club Brugge. Bij Brugge speelde hij 36 wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij één doelpunt maakte en twee assists gaf.

Die prestaties trokken de aandacht van RB Salzburg, dat vijf miljoen euro voor hem betaalde. Ondanks zijn tijd bij Salzburg, waarin hij 28 wedstrijden speelde, en een verhuurperiode in Duitsland waar hij 24 wedstrijden op zijn naam zette, vond Van Der Brempt het moeilijk om een vaste basisplaats te veroveren.

De overgang naar Como biedt Van Der Brempt de kans om zich opnieuw te bewijzen op het hoogste niveau. De jonge rechtsback is vastberaden om zich in de kijker te spelen en een vaste waarde te worden in het team van Fabregas.