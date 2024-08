OFFICIEEL: Union SG heeft nieuwe aanvaller nu helemaal beet

De USG wilde zich nog versterken voor het einde van de transferperiode en dat is ook gelukt. De komst van Franjo Ivanovic is bevestigd.

Franjo Ivanovic (20 jaar) is de nieuwe aanvaller van Union Saint-Gilloise. Zijn komst werd zaterdag officieel bekendgemaakt door de Brusselse club. Hij komt over van HNK Rijeka uit Kroatië.

Ivanovic, geboren in Oostenrijk, heeft de Kroatische nationaliteit en speelt daar voor de U21 (5 caps, één doelpunt). Hij heeft een contract getekend tot 2028 in het Dudenpark. Met de transfer zou zo'n 4 miljoen euro gemoeid zijn, volgens Transfermarkt.

Franjo Ivanovic werd opgeleid in Augsburg, waar hij indruk maakte met het tweede team door 18 doelpunten te maken in 36 wedstrijden. Het was echter bij Rijeka dat hij zijn professionele carrière startte, met 51 wedstrijden en 16 doelpunten.

Dit seizoen is de nieuwe speler van Union al 10 keer in actie gekomen, waarvan 6 keer in Europese kwalificatiewedstrijden. In de Kroatische competitie heeft hij 3 doelpunten gemaakt in 4 wedstrijden.

Union Saint-Gilloise benadrukt dat Franjo Ivanovic zich tijdens deze interlandperiode bij de U21-selectie van Kroatië zal voegen. Hij zou echter al klaar kunnen zijn voor de Brusselse derby van zondag.