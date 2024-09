Traint Mark van Bommel alsnog een club dit seizoen? 'Portugese topclub ontslaat trainer en overweegt Nederlander als opvolger'

De Portugese topclub Benfica heeft Mark van Bommel op de shortlist gezet als mogelijke opvolger van de recent ontslagen trainer Roger Schmidt. Dit meldt Het Nieuwsblad.

Roger Schmidt werd dit weekend ontslagen door Benfica na een teleurstellende start van het nieuwe seizoen. Zijn periode bij de club werd gekenmerkt door tegenvallende resultaten, wat uiteindelijk leidde tot zijn ontslag.

En nu komt dus de naam van Mark van Bommel boven water drijven. Ironisch genoeg was Schmidt de opvolger van Van Bommel bij PSV na diens gedwongen vertrek in 2020.

Van Bommel heeft in zijn carrière ervaring opgedaan bij verschillende topclubs. Hij was eerst trainer van PSV voordat hij naar VfL Wolfsburg ging en later bij Antwerp.

In twee seizoenen Antwerp leidde de Nederlander de Antwerpenaren naar een historische dubbel. Een jaar later versloegen ze in de Champions League thuis FC Barcelona.

Sinds deze zomer is Van Bommel zonder club, nadat hij zijn contract bij Antwerp niet verlengde. Er werd lange tijd gespeculeerd over een mogelijke rol bij Bayern München of AC Milan, maar het lijkt erop dat Benfica nu de meest serieuze optie is.