Leko pakt uit met héél opvallende uitspraak: "Graag terug naar de tijd dat de coach nu buiten geroepen wordt"

Ivan Leko zit met een enorm probleem. Op veel offensieve versterking hoeft hij niet meer te rekenen en toch moet hij van dit Standard een ploeg maken die meer kan scoren. De coach is realistisch als hij zegt dat de Rouches nog ver van dat niveau verwijderd zijn.

Leko beseft ook dat hij veel zal moeten doen om meer uit deze ploeg te halen. “Offensief was het niet goed. Al een paar weken niet”, zuchtte hij bij HNB. “Als vier of vijf van mijn spelers niet hun allerbeste niveau halen, dan maken we in onze huidige situatie geen kans."

"Als coach is het mijn taak om van deze groep een team met een duidelijke identiteit te maken. We waren op de goede weg, maar tegen OHL zag ik opnieuw het Standard van vorig seizoen. En daar wil ik echt niet terug.”

Ook zijn nieuwkomers konden het verschil niet maken. “Kijk, ik hou van het casino en speel graag alles-of-niets. Maar mijn ploeg is daar niet klaar voor. Na mijn wissels werd OHL alleen maar gevaarlijker. Ze hadden ook met 4-0 kunnen winnen, maar ik had nooit het gevoel dat wij de 1-1 of de 2-1 konden maken. Never .”

Leko weet ook wat de perceptie rond Standard momenteel is. "Gezien onze situatie is het voor dit Standard geen drama meer om te verliezen in Kortrijk of Leuven. Zelf zou ik ook graag terugkeren naar de tijd waarin het crisis was na een nederlaag als deze."

"Een tijd waarin er dan geroepen zou worden om het ontslag van de coach en het bestuur. Maar zo ver zijn we nog niet. De harde realiteit is dat OH Leuven beschikt over een aantal spelers van wie ik alleen maar kan dromen. Spelers die compleet onhaalbaar zijn voor ons. Laat ons hopen dat die situatie snel weer omkeert."