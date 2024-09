Patrick Goots analyseert Westerlo: "Ondanks zijn fout blijft hij een leider in de kleedkamer"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Westerlo begon het seizoen sterk met een knappe 9 op 9. Na zes speeldagen zijn de Kemphanen echter teruggezakt naar een 10 op 18.

Huisanalist Patrick Goots van De Gazet van Antwerpen vindt echter dat Timmy Simons al zeer goed werk heeft geleverd bij de Kemphanen en benadrukt dat Westerlo zich voorlopig geen grote zorgen hoeft te maken.

“Timmy Simons staat bekend om zijn positieve benadering van voetbal, wat meteen zichtbaar was in enkele wedstrijden. Wat vooral opvalt, is zijn aanpak waarbij hij vertrouwt op eigen kracht,” aldus Goots.

Ondanks de blunder van Sinan Bolat afgelopen vrijdag tegen KRC Genk, heeft Goots alle vertrouwen in de Turkse doelman. “Ondanks zijn fout blijft Bolat een leider in de kleedkamer en heeft hij zijn plek in de eerste klasse door de jaren heen verdiend.”

Na het vertrek van Lucas Stassin voor 10 miljoen euro naar Saint-Étienne, verwacht Westerlo nog een nieuwe doelpuntenmaker aan te trekken. "Alle eieren in het mandje van Matija Frigan leggen is te risicovol," aldus Goots.

Na de interlandbreak trekt Westerlo naar Anderlecht voordat het thuis tegen Antwerp speelt. Het zal interessant zijn om te zien of Westerlo na de interlandbreak weer op niveau kan presteren.