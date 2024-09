Skov Olsen kiest voor Club Brugge, Feyenoord kijkt naar aanvaller van Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Feyenoord leek interesse te hebben in Andreas Skov Olsen, maar de Deense aanvaller richt zich voornamelijk op Champions League-voetbal met Club Brugge. De Rotterdammers richten nu hun pijlen op een speler van Anderlecht.

Het lijkt er nu op dat Skov Olsen zo goed als zeker bij de Belgische club blijft. Afgelopen zondag was hij nog beslissend in de Brugse derby met een assist en een doelpunt.

Feyenoord had nooit het bedrag van 20 miljoen euro kunnen betalen dat Club Brugge voor hun topspeler vraagt. Volgens Transfermarkt wordt Skov Olsen momenteel op 18 miljoen euro geschat.

Anders Dreyer

Nu de Deen waarschijnlijk tot aan de winter bij Brugge blijft, is Feyenoord nog steeds op zoek naar een rechtsbuiten. Volgens Het Nieuwsblad is een van de spelers die op hun radar staat Anders Dreyer.

De Deen had vorig jaar topstatistieken bij Anderlecht met 21 doelpunten en negen assists in 39 wedstrijden. Bij de nationale ploeg van Denemarken is hij bovendien de concurrent van Skov Olsen.

De tijd dringt voor Feyenoord, aangezien de Nederlandse transfermarkt om middernacht sluit. Anderlecht zal eveneens op zoek moeten gaan naar een vervanger mocht Dreyer vertrekken. Op 6 september sluit de transfermarkt in België.