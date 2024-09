Ajax probeerde nog Belgische 'nummer 10' binnen te halen die op een zijspoor zit, opportuniteit voor Belgische topploegen?

Iedereen lijkt hem vergeten te zijn, maar Mike Trésor Ndayishimiye zit nog steeds bij Burnley, waar hij niet meer in de plannen voorkomt. De assistkoning van twee seizoenen geleden mag weg en Ajax probeerde gisteren nog hem binnen te halen.

Na de verkoop van Steven Bergwijn aan Al-Ittihad kreeg Ajax ruimte om de selectie te versterken. De club besloot om Kamaldeen Sulemana van Southampton te huren en richtte zijn pijlen daarnaast op Mike Trésor.

Ajax zag in hem een geschikte nummer tien die de ploeg van creativiteit kon voorzien. De transfer ketste echter af vanwege de hoge huursom die Burnley vroeg voor Trésor. Ajax vond de financiële eisen van de Engelse club te buitensporig, waardoor de deal niet doorging.

"Het klopt dat Ajax interesse toonde en dat Mike graag naar Amsterdam wilde. Maar Burnley vroeg een buitenproportionele huursom," bevestigde Trésors zaakwaarnemer Shallon Nkeshimana aan VI.

De transfermarkt in Nederland is gesloten en dus kan hij enkel nog naar exotischere oorden of... naar België. Hier is de markt nog open tot vrijdag, maar de topploegen moeten woensdag hun Europese lijst indienen.

Trésor heeft alvast een profiel dat veel ploegen nog zoeken. Onder meer Anderlecht is nog op zoek naar creatieve spelers. Trésor is een ex-jeugdspeler van paars-wit. Zou er niemand meer gaan informeren?