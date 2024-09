Een mooi gebaar van respect: daarom heeft Romelu Lukaku het nummer negen geweigerd bij Napoli

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Romelu Lukaku heeft Antonio Conte teruggevonden in Napels. Hij lijkt daar nu al unaniem te worden gesteund.

Door in blessuretijd gelijk te maken tegen Parma, heeft Romelu Lukaku zich al in de harten van zijn nieuwe supporters gespeeld. Zijn keuze voor zijn nieuwe shirtnummer zou hem ook punten moeten opleveren.

Voor zijn eerste wedstrijd thuis verscheen Big Rom met het nummer 11 op zijn achterkant. Een kleine verrassing: als doelpuntenmaker heeft de Rode Duivel altijd met 9 of 90 gespeeld sinds zijn tijd bij Everton, waar hij zich het nummer 10 permitteerde.

De 9 was echter beschikbaar: het was gereserveerd voor Victor Osimhen, maar op het moment dat Lukaku arriveerde, stond de Nigeriaan niet op de officiële Serie A-lijst, waardoor het nummer vacant was. Napoli bood het nummer zelfs aan aan Romelu.

Napels was Osimhen snel vergeten

Maar onze landgenoot weigerde uit respect voor Osimhen, die toch nog steeds bij de club was. Ondanks alles wat over hem wordt gezegd in Italië, heeft Lukaku laten zien dat hij zich kan onderscheiden door zijn waarden.

Opmerkelijk is dat Osimhen uiteindelijk een uitweg heeft gevonden: zijn verhuur aan Galatasaray tot juni volgend jaar is vannacht officieel bekendgemaakt. Hij zal dus eerder de concurrentie aangaan met Michy Batshuayi dan met Romelu Lukaku.