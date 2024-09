Is vandaag het eerste trainersontslag in de JPL een feit? Bazen beraden zich over financiële plaatje



Foto: © photonews

Word fan van STVV! 476 Na het gelijkspel tegen KV Kortrijk is de toekomst van Christian Lattanzio als coach van STVV onzeker. CEO Takayuki Tateishi moet beslissen of hij doorgaat met Lattanzio of kiest voor Felice Mazzu. De beslissing hangt vooral af van de financiële aspecten, zoals de salariseisen van Mazzu en de mogelijke vervanging van assistenten als Lattanzio vertrekt, weet Het Nieuwsblad. Een beslissing wordt de komende uren of dagen verwacht. Ondertussen is er ook activiteit op het transferfront bij STVV. Louis Patris onderging succesvol medische testen en zal waarschijnlijk dinsdag een contract tekenen, waarmee hij tot het einde van het seizoen gehuurd wordt van Anderlecht, inclusief een optie tot koop. werd de Fransman Leo Petrot, een 27-jarige verdediger die voorheen bij Saint-Etienne speelde, aangeboden bij de club. De club moet echter eerst de kwestie van de trainerspositie oplossen voordat ze verdere stappen ondernemen in de transfermarkt. Sportief gezien lijkt de voorkeur nu uit te gaan naar de komst van Mazzu om de prestaties van het team te verbeteren. STVV staat op de voorlaatste plaats met drie punten. Enkel promovendus Beerschot doet slechter. De Kanaries verkochten hun halve basisploeg en betalen daar nu het gelag voor.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur