Standard is eindelijk van overbodige speler af: positief nieuws voor de Rouches op verschillende vlakken

Stipe Perica staat eindelijk op het punt Standard te verlaten. Een vertrek dat al lang wordt verwacht door het bestuur, wat de Rouches de kans zal geven om nog een paar moves te maken aan het einde van de transferperiode.

De meest trouwe supporters van Standard hebben er lang op gewacht, terwijl anderen misschien zelfs dachten dat hij al vertrokken was. Maar nee, Stipe Perica was nog steeds op het trainingscentrum van de Rouches, zij het niet voor lang meer.

De Kroatische aanvaller heeft een overeenkomst bereikt met een andere club en zal zijn contract in Luik verbreken. Na contacten in landen in het Midden-Oosten, keert hij uiteindelijk terug naar zijn thuisland en gaat hij naar HNK Rijeka. De 29-jarige aanvaller zal daar een contract van twee jaar ondertekenen, met een optie voor een derde jaar.

Een nieuwe ontwikkeling die positief wordt ontvangen bij de club, om verschillende redenen. Stipe Perica, ondanks zijn matige prestaties met 6 doelpunten en 2 beslissende passes in 38 wedstrijden, was een van de grootverdieners van de club met een salaris dat bijna één miljoen euro per jaar benaderde.

Zijn vertrek zal dus de loonmassa helpen verminderen die naar de mening van het bestuur zijn limiet had bereikt, maar het zal Standard ook in staat stellen om de transferperiode af te ronden zoals ze dat wilden. Met de komst van een snelle en beweeglijke aanvaller.

Dit alles nog los van de lopende gesprekken tussen Union en Standard over een mogelijke ruil Bodart - Moris. Een ruil die ervoor zou zorgen dat Matthieu Epolo, die vertrokken is met de Jonge Duivels om een kwalificatiewedstrijd voor het EK U21 in Kazachstan te spelen, niet langer de gegarandeerde plek zou hebben die hem beloofd was bij zijn vertrek slechts enkele dagen geleden.