OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt aanvallende middenvelder bij JPL-club

Zulte Waregem was nog op zoek naar versterking en heeft die in eigen land gevonden. De club zal Youssef Challouk van KV Kortrijk huren tot aan het einde van het seizoen.

Zulte Waregem wou afgelopen seizoen graag promoveren naar de JPL, maar slaagde daar niet in. Om nu opnieuw mee te strijden voor de promotie wordt een comeptitieve kern gebouwd.

De club was nog op zoek naar versterking en heeft die nu in eigen land gevonden. Youssef Challouk zal tot aan het einde van dit seizoen gehuurd worden van KV Kortrijk.

Beide clubs maakten het nieuws bekend via de officiële kanalen. De aanvallende middenvelder speelde eerder al bij onder meer KMSK Deinze en RWDM.

Met die laatsgenoemde promoveerde hij naar 1A, voor hij afgelopen zomer de overstap maakte naar KVK. Zijn marktwaarde wordt op 500.000 euro geschat door Transfermarkt.

"Ik voetbal al even in de regio, en je voelt aan alles en iedereen dat Zulte Waregem een professionele en warme club is. Ik heb wel wat ervaring in de Challenger Pro League en hoop dat ik hiermee Essevee kan bijstaan dit seizoen", reageerde hij op de clubwebsite van Zulte Waregem.