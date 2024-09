Joren Dom onthult de reden waarom hij naar RSCA Futures trok: "Twee fantastische gesprekken"

Joren Dom is de dispensatiespeler geworden van de RSCA Futures. Elke beloftenploeg mag zo één oudere speler op het veld zetten die de jonge gasten begeleid. De ex-speler van onder andere Antwerp, Beerschot en OH Leuven kreeg die kans, maar twijfelde toch eerst.

Er was immers ook de interesse van Almere City. “Het zag er lange tijd naar uit dat het Almere zou worden, hoor. Almere City heeft zich vorig jaar relatief makkelijk kunnen handhaven in de Eredivisie. Dat is ook dit jaar het doel", vertelt hij in GvA.

"Ik vond dat een fijne uitdaging en de club deed mij ook een heel mooi voorstel. Het enige nadeel: Almere is best ver rijden. Ik had dus met mijn vriendin en kind naar Nederland moeten verhuizen. Dat deed me heel hard twijfelen."

Bij Anderlecht voelden ze dat en schakelden ze de grote kanonnen in. Maar dan heeft Mikkel Hemmersam (sportief directeur van RSCA Futures, red.) me in twee fantastische gesprekken over de streep getrokken."

"In dat tweede gesprek was ook Jesper Fredberg erbij, hij heeft het finale zetje gegeven. Anderlecht wilde me héél graag. Ze zien hier voor mij een belangrijke rol weggelegd in de ontwikkeling van die jonge talenten.”

Dom gaat zich op het veld moeten laten gelden en de jonge gasten wegwijs maken in het profvoetbal. “Ik ga voor alle duidelijkheid geen verlengstuk van de trainer worden. Ik ben in de eerste plaats nog speler. Lead by example , dat is wel wat ze van mij verwachten. Ze zien mij hier als een modelprof die de jonge gasten kan inspireren. Maar ze verwachten van mij uiteraard ook nog een impact op het veld.”