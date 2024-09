KRC Genk speelt oefenwedstrijd tegen PSV: Fink vol lof over spits en laat nieuwkomer meteen debuteren

KRC Genk speelde donderdag een oefenwedstrijd tegen PSV. Coach Thorsten Fink was tevreden na afloop.

Tijdens de interlandbreak ligt de competitie een week stil, waardoor sommige ploegen een oefenwedstrijd spelen om de spelers fit te houden. KRC Genk nam het op tegen PSV.

Het duel ging door in oefencomplex van de club uit Eindhoven. Bij KRC Genk mocht nieuwkomer Kayden Pierre meteen zijn officieuze debuut maken. Hij speelde als linksachter.

Het was Zuid-Koreaan Hyeon-gyu Oh die de Limburgers op voorsprong kon brengen tegen de Nederlandse landskampioen. Uiteindelijk werd het nog 1-1, nadat Bangoura het leer ongelukkig in eigen doel werkte.

Coach Thorsten Fink zag een zeer leerrijke oefenwedstrijd. "Het was een goeie test voor onze defensieve organisatie", begon hij bij Het Belang van Limburg.

"PSV eiste het balbezit op, onze hertekende verdediging had het niet onder de markt. Bangoura en debutant Pierre trokken goed hun plan op een voor hen ongewone positie. Ook voor verschillende jongeren was dit een goeie test."

Over zijn doelpuntenmaker had Fink ook nog mooie woorden. "Oh deed weer vertrouwen op. Hij scoorde op een gelijkaardige manier als tegen Fortuna. Het is een spits, die op het juiste moment diep gaat en de kansen koel kan afmaken. Allemaal specifieke kwaliteiten, die je nodig hebt in je kern."