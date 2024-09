Done deal: Standard heeft stevige versterking beet bij grote concurrent

Standard zag op de laatste dag van de transfermercato nog een aanvaller vertrekken naar Charleroi met Grejohn Kyei. De vrijgekomen ruimte is echter meteen opgevuld met een speler die overkomt van ... Union SG.

Eckert Ayensa is bij Union in de pikorde gezakt en was momenteel amper de vierde of vijfde keuze binnen de aanval. Hij mocht dus ook vertrekken van de Brusselaars, zoveel was duidelijk.

Standard van zijn kant is al enige tijd op zoek naar een aanvaller die snelheid en diepgang brengt na het vertrek van Stipe Perica, en Eckert Ayensa lijkt een geschikte kandidaat.

De onderhandelingen tussen Standard en Union gingen over een mogelijke huurdeal met een optie tot koop, omdat Standard momenteel geen grote sommen kan uitgeven. Nu is de deal ook helemaal rond.

© photonews

Hoewel de speler zelf een voorkeur had voor een definitieve transfer, is het uiteindelijk een deal op huurbasis geworden. Eckert Ayensa zal tot juni 2025 voor Standard spelen, al hebben de Rouches wel een aankoopoptie bedongen.

Ayensa heeft ervaring in de Belgische competitie en heeft eerder gespeeld voor clubs zoals Borussia Mönchengladbach, Celta Vigo, Excelsior Rotterdam en Ingolstadt. Sinds zijn komst naar Union in 2021 speelde hij 65 wedstrijden, waarin hij 14 keer scoorde en 5 assists gaf.